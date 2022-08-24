Об этом информирует Офис генерального прокурора .

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры несовершеннолетнему жителю г. Бахмут сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении Вооруженных сил Украины, по возможности их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения", - говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что в июне – августе 16-летний подросток передавал российским оккупантам графические координаты мест пребывания Вооруженных сил Украины в г. Бахмут и Бахмутском районе.

"По ходатайству прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога", - добавляют в прокуратуре.

Несовершеннолетнему злоумышленнику Закон предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

В Донецкой области СБУ задержала агентов РФ, которые сообщали оккупантам о последствиях их обстрелов и перемещениях ВСУ, разведывали позиции военных Украины.

5 августа Служба безопасности Украины во Львовской области объявила подозрение двум сторонникам путинизма, призывавшим к агрессивной войне и разрешению военного конфликта.

10 августа СБУ задержала агента РФ, который в Донецкой области корректировал огонь рашистов и отчитывался о результатах обстрелов.

12 августа Служба безопасности Украины сообщила о подозрении вражескому пропагандисту из Донецкой области, который после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину сбежал на Волынь.

В Славянске злоумышленника, который с "двойным" гражданством сдавал оккупантам дислокацию и перемещение ВСУ, заключили под стражу.

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