В Бахмуте 16-летний парень сдавал врагу координаты позиций ВСУ
В Донецкой области подростку, который сдавал армии РФ координаты позиций Вооруженных сил Украины сообщили о подозрении
Об этом информирует Офис генерального прокурора .
"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры несовершеннолетнему жителю г. Бахмут сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении Вооруженных сил Украины, по возможности их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения", - говорится в сообщении.
Следствие выяснило, что в июне – августе 16-летний подросток передавал российским оккупантам графические координаты мест пребывания Вооруженных сил Украины в г. Бахмут и Бахмутском районе.
"По ходатайству прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога", - добавляют в прокуратуре.
Несовершеннолетнему злоумышленнику Закон предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.
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