Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает Интерфакс .

"Да, там (в Бахмуте – ред.) проходят ротационные мероприятия из-за прежде всего больших потерь преступной группировки "Вагнер". Они вынуждены это делать. Заходят подразделения воздушно-десантных войск оккупанта и мотострелковые подразделения. Мы знаем их наименование, знаем их командиров и боевой" потенциал", - сказал Череватый.

Он также отметил, что все указанные подразделения вражеской армии участвовали в войне с 24.02.2022 г. и имели значительные потери. Они были доукомплектованы мобилизованными.

"В основном это уже второй-третий состав их личного состава", - сказал спикер.

По его словам, за последние дни динамика боевых столкновений на бахмутском направлении примерно одинакова.