В Бахмут на замену "вагнеровцам" заходят ВДВ и мотострелковые подразделения, – Череватый
В Бахмут на смену "вагнеровцам" заходят подразделения воздушно-десантных войск оккупанта и мотострелковые подразделения
Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает Интерфакс .
"Да, там (в Бахмуте – ред.) проходят ротационные мероприятия из-за прежде всего больших потерь преступной группировки "Вагнер". Они вынуждены это делать. Заходят подразделения воздушно-десантных войск оккупанта и мотострелковые подразделения. Мы знаем их наименование, знаем их командиров и боевой" потенциал", - сказал Череватый.
Он также отметил, что все указанные подразделения вражеской армии участвовали в войне с 24.02.2022 г. и имели значительные потери. Они были доукомплектованы мобилизованными.
"В основном это уже второй-третий состав их личного состава", - сказал спикер.
По его словам, за последние дни динамика боевых столкновений на бахмутском направлении примерно одинакова.
- Напомним, 20 мая главарь российского ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обнародовал видео с заявлением о якобы полной оккупации россиянами украинского города Бахмут. На что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ответила , что в Бахмуте тяжелые бои, а ситуация критическая. Вместе с тем наши войска держат оборону в районе "Самолет".
- В вечернем (20 мая) и утреннем (21 мая) сводках Генштаба речь шла о продолжающихся боях за город. Минобороны РФ заявило о взятии города в полночь 21 мая.
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