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В Багдаде захватили и подожгли посольство Швеции из-за инцидента с сожжением Корана

20 июля, 2023 четверг
13:06
Мир

Протестующие в четверг, 20 июля, ворвались в посольство Швеции в Багдаде, силой захватили его и подожгли в знак протеста против сожжения Корана

Об этом сообщает Reuters .

Отмечается, что демонстрацию созвали сторонники шиитского священнослужителя Муктады Садра, чтобы выступить против второго запланированного сожжения Корана в Швеции.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстром заявил, что персонал посольства в безопасности, но власти Ирака не исполнили свою обязанность защитить посольство в соответствии с Венской конвенцией.

"То, что произошло, абсолютно неприемлемо, и правительство решительно осуждает эти нападения. Правительство контактирует с высокопоставленными представителями Ирака, чтобы выразить нашу обеспокоенность", - сказал он.

Финское информационное агентство STT также сообщило, что посольство Финляндии, которое является частью того же корпуса, что и шведское, также было эвакуировано, персонал в безопасности и не пострадал.

Reuters отмечает, что в среду шведская полиция удовлетворила заявку на публичный митинг у посольства Ирака в Стокгольме, он был запланирован на четверг, в нем должны были принять участие два человека. Шведское информационное агентство сообщило, что эти двое планировали сжечь Коран и флаг Ирака на публичном митинге, а также, что среди них был мужчина, поджегший Коран у стокгольмской мечети в июне.

Ранее в этом году шведская полиция отклонила несколько заявок на протесты, которые должны включать в себя сожжение Корана, ссылаясь на соображения безопасности. С тех пор суды отменили это решение полиции, заявив, что такие действия правомерны, согласно законам страны о свободе слова.

В этом месяце правительство Швеции заявило, что рассматривает возможность изменения закона, чтобы разрешить полиции запрещать людям публично поджигать Коран, если это угрожает безопасности Швеции.

  • 21 января в Стокгольме под посольством Турции прошла антитурецкая акция, на которой скандальный активист Расмус Паладан сжег Коран. МИД Турции призвал расследовать инцидент. 28 июня, в день начала мусульманского праздника Курбан-байрам, власти Швеции снова дали разрешение на проведение демонстрации, во время которой у мечети в Стокгольме сожгли копию Корана.
  • 2 июля МИД Ирана заявил , что не будет отправлять в Швецию нового посла в знак протеста против сожжения Корана в Стокгольме.
Швеция
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