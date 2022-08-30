В Багдаде сторонники президента ворвались в его дворец, требуя остаться у власти
Тысячи сторонников иракского политика Муктады аль-Садра насильно ворвались в президентский дворец, выступая против его отставки
Об этом сообщает Синьхуа.
"Иракские силовики применили слезоточивый газ и открыли огонь в воздух, чтобы разогнать прорвавшихся во дворец протестующих на фоне периодических звуков выстрелов от неустановленных людей внутри периметра охраны", - говорится в материале.
"Силовикам удалось оттеснить протестующих из президентского дворца и офиса премьер-министра еще до заката, но их многонедельный протест продолжается в здании парламента внутри Зеленой зоны", - утверждает Синьхуа.
В Багдаде этой ночью объявлен комендантский час, но премьер-министр приказал правоохранителям воздержаться от применения боевых патронов.
Протестующие начали штурм президентского дворца, когда узнали, что Муктада аль-Садр намерена уйти из политики. Сейчас он возглавляет партию, которая набрала наибольшее количество голосов избирателей на последних выборах, но недостаточно, чтобы получить большинство. Из-за радикальной позиции аль-Садра, отказывавшегося договариваться со своими религиозными конкурентами, в Ираке продолжается политический кризис, усугубляющий религиозное противостояние между мусульманами-шиитами и суннитами, а также между различными шиитскими группировками.
Муктада аль-Садр — один из духовных лидеров мусульман-шиитов Ирака. С 2003 года руководил радикальным религиозно-политическим движением "Джамаат аль-Садр аль-Тани" и его военизированным крылом "Армия Махди".
- Отмечается, что в результате столкновений погибли по меньшей мере 12 человек, десятки получили ранения.
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