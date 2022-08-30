В Багдаде сторонники президента ворвались в его дворец, требуя остаться у власти

Об этом сообщает Синьхуа.

"Иракские силовики применили слезоточивый газ и открыли огонь в воздух, чтобы разогнать прорвавшихся во дворец протестующих на фоне периодических звуков выстрелов от неустановленных людей внутри периметра охраны", - говорится в материале.

"Силовикам удалось оттеснить протестующих из президентского дворца и офиса премьер-министра еще до заката, но их многонедельный протест продолжается в здании парламента внутри Зеленой зоны", - утверждает Синьхуа.

В Багдаде этой ночью объявлен комендантский час, но премьер-министр приказал правоохранителям воздержаться от применения боевых патронов.

Протестующие начали штурм президентского дворца, когда узнали, что Муктада аль-Садр намерена уйти из политики. Сейчас он возглавляет партию, которая набрала наибольшее количество голосов избирателей на последних выборах, но недостаточно, чтобы получить большинство. Из-за радикальной позиции аль-Садра, отказывавшегося договариваться со своими религиозными конкурентами, в Ираке продолжается политический кризис, усугубляющий религиозное противостояние между мусульманами-шиитами и суннитами, а также между различными шиитскими группировками.

Муктада аль-Садр — один из духовных лидеров мусульман-шиитов Ирака. С 2003 года руководил радикальным религиозно-политическим движением "Джамаат аль-Садр аль-Тани" и его военизированным крылом "Армия Махди".

Отмечается, что в результате столкновений погибли по меньшей мере 12 человек, десятки получили ранения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb