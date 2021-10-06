"В Бабьем Яру убили около 200 тыс. человек": Зеленский заявил о новом исследовании количества жертв нацистов

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время выступления на мероприятиях по чествованию 80-й годовщине трагедии, сообщает Укринформ .

"В первые два дня нацисты казнили в Бабьем Яру 33 771 еврея. Мужчины уже почти все были на фронте, и казнены здесь - преимущественно люди пожилого возраста, это женщины, дети старше 3 лет, детей младше 3 лет нацисты не жалели, они убивали их не считая ... Два слоя трупов, слой земли, снова два слоя трупов и слой земли ... над оврагом день и ночь кружил нацистский самолет, шум которого заглушал выстрелы, но не смог заглушить страшный стон, который, по словам очевидцев, раздавался над Бабьим Яром еще несколько дней ", - подчеркнул Зеленский.

За следующие два года гитлеровцы казнят почти все еврейское население Киева, а дальше начнут убивать цыган украинский, военнопленных, нарушителей порядка - без раздумий и колебаний, без подсчета.

"Сколько их осталось лежать здесь навсегда - точно сегодня не скажет никто. На Нюрнбергском процессе говорилось около 100 000 человек. Сегодня новые исследования говорят, что, вероятно, - около 200 000 человек ", - заявил президент.

Он подчеркнул, что трагедия Бабьего Яра коснулась каждого.

"То, что произошло здесь, является преступлением против вида, против понятие человек. Как бы это ужасно ни звучало, Бабий Яр является памятником человеку во всех худших и лучших проявлениях: человеку, который убивает, человеку, который умирает от рук другого человека, человеку, промолчала и договорилась с совестью, человеку, имеющему недоговороспособную совесть, поэтому кричавшему об этих преступлениях во весь голос, человеку, который стрелял и верит, что поступает правильно, человеку, который спасает, потому что знает, что поступает правильно ", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что нацизм был побежден не только оружием, но и гуманизмом.



"Нацизм был побежден не только классическим оружием, но и другой, более мощной - это оружие человеческой души, гуманизма, оружие милосердия", - сказал глава государства.

