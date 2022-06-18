В "Азове" сообщили о передаче командования от пленного Дениса Редиса (Прокопенко) майору Никите Надточию
Командир полка "Азов" Денис Прокопенко передал командование полком майору Никите Надточию до возвращения из плена
Об этом рассказал сам и.о. командира полка майор Никита Надточий в комментарии Радио Свобода.
"Это было просто сообщение (от Прокопенко, – ред.) в Telegram, что "как будешь готов встать в строй, связывайся с теми-то, теми-то людьми, приезжаешь и берешь командование в свои руки до момента моего возвращения", – рассказал Надточий.
Надточий добавил, что на момент обороны Мариуполя был командиром второго батальона отдельного отряда специального назначения "Азов".
"Вывозил 200-х и 300-х бойцов, хотел завезти их на территорию Азовстали в госпиталь там. И сработала штурмовая авиация, ракета упала совсем рядом. Осколки мне попали в голову, в левую руку, в левую и правую ноги и в живот" , - рассказал он.
Надточий сообщил, что был эвакуирован с Азовстали 21 марта.
"Это была первая попытка эвакуации, которая была успешной. То есть я был среди первых, кого в общем вывезли воздушным коридором с территории Мариуполя. Была выгружена какая-то провизия, которую привезли на Азовсталь и началась погрузка всех раненых по очереди – сначала лежачих, среди которых был и я", - рассказал военный.
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