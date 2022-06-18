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В "Азове" сообщили о передаче командования от пленного Дениса Редиса (Прокопенко) майору Никите Надточию

18 июня, 2022 суббота
19:14
война с Россией

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко передал командование полком майору Никите Надточию до возвращения из плена

Об этом рассказал сам и.о. командира полка  майор Никита Надточий в комментарии Радио Свобода.

"Это было просто сообщение (от Прокопенко, – ред.) в Telegram, что "как будешь готов встать в строй, связывайся с теми-то, теми-то людьми, приезжаешь и берешь командование в свои руки до момента моего возвращения", – рассказал Надточий.

Надточий добавил, что на момент обороны Мариуполя был командиром второго батальона отдельного отряда специального назначения "Азов".

"Вывозил 200-х и 300-х бойцов, хотел завезти их на территорию Азовстали в госпиталь там. И сработала штурмовая авиация, ракета упала совсем рядом. Осколки мне попали в голову, в левую руку, в левую и правую ноги и в живот" , - рассказал он.

Надточий сообщил, что был эвакуирован с Азовстали 21 марта.

"Это была первая попытка эвакуации, которая была успешной. То есть я был среди первых, кого в общем вывезли воздушным коридором с территории Мариуполя. Была выгружена какая-то провизия, которую привезли на Азовсталь и началась погрузка всех раненых по очереди – сначала лежачих, среди которых был и я", - рассказал военный.

  • 8 июня Украине вернули тела 50 павших военных, из них 37 – защитники Азовстали.
  • Впоследствии сестра бойца отряда специального назначения НГУ "Азов" Наталья рассказала, что не владеет информацией о местонахождении брата. Однако она не исключает, что пленные воины могут находиться в оккупированной Оленовке.
  • 14 июня в Запорожье состоялся обмен телами погибших между Украиной и РФ. Украина вернула останки 64 защитников Азовстали. 15 июня тела павших защитников привезли в Киев.
  • 16 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что большинство пленных защитников Мариуполя находятся на оккупированном Донбассе.

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