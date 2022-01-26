В Азии обнаружили более 200 новых видов животных и растений

Об этом пишет Sky News.



Издание сообщает, что к региону Большой Меконг относятся ряд стран Юго-Восточной Азии: Камбоджа, Лаос, Мьянма, Таиланд и Вьетнам.



WWF отмечает, что всего обнаружили 155 новых видов растений, 16 видов рыб, 17 амфибий, 35 рептилий и одного млекопитающего.



В частности, нашли обезьяну попа-лангур, которую внесут в список видов, которым грозит исчезновение.



По информации WWF, последняя находка доказала, что на территории Большого Меконга есть разнообразие дикой природы. Также в фонде отметили важность защиты этих видов и мест обитания животных, чтобы они не вымерли.



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