В Азии обнаружили более 200 новых видов животных и растений
Всемирный фонд дикой природы (WWF) сообщил об обнаружении 224 новых видов флоры и фауны в Азии, у одной из крупнейших рек мира Меконг
Об этом пишет Sky News.
Издание сообщает, что к региону Большой Меконг относятся ряд стран Юго-Восточной Азии: Камбоджа, Лаос, Мьянма, Таиланд и Вьетнам.
WWF отмечает, что всего обнаружили 155 новых видов растений, 16 видов рыб, 17 амфибий, 35 рептилий и одного млекопитающего.
В частности, нашли обезьяну попа-лангур, которую внесут в список видов, которым грозит исчезновение.
По информации WWF, последняя находка доказала, что на территории Большого Меконга есть разнообразие дикой природы. Также в фонде отметили важность защиты этих видов и мест обитания животных, чтобы они не вымерли.
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