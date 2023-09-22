В Азербайджане заявили об амнистии армянским военным Нагорного Карабаха, которые составят оружие
Азербайджан предусматривает амнистию для армянских бойцов Нагорного Карабаха, которые сдадут оружие. Однако некоторые военные заявили, что будут продолжать свое сопротивление
Об этом пишет Reuters.
"Даже бывшие военные и участники боевых действий, если их можно так классифицировать, даже для них мы предусматриваем амнистию", - сказал советник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.
Права карабахских армян будут уважаться в рамках их интеграции в Азербайджан, сказал он, добавив, что они просили гуманитарную поддержку, а также поставки нефти и бензина. По его словам, в пятницу в регион будут доставлены три груза гуманитарной помощи.
"Пока мы видим, что отдельные армейские группы и офицеры сделали публичные заявления о том, что они не пойдут на наши условия и будут продолжать сопротивление", - добавил он.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном
Во вторник, 19 сентября, министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В МИД Армении заявили, что таким образом Азербайджан производит "этнические чистки".
Глава прессслужбы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов на брифинге вечером 19 сентября сказал, что Вооруженные силы Азербайджана в Карабахе взяли под контроль более 60 боевых позиций армянских сил.
По состоянию на утро 20 сентября, по данным Радио Азатутут, в результате столкновений у здания правительства в Ереване, по предварительным данным, пострадали по меньшей мере 34 человека, из них 16 - сотрудники полиции, 18 - гражданские.
Вечером 20 сентября в центре Еревана продолжились столкновения протестующих с полицией. Участники акций, которые проходят второй день у здания правительства Армении и у российского посольства, скандируют антиправительственные лозунги.
По меньшей мере, 9 человек были задержаны. По информации РосСМИ , в результате столкновений пострадал сотрудник спецназа.
20 сентября, власти Нагорного Карабахасообщили о прекращении огня по предложению российских миротворцев и выполнении всех задач операции. Президент Азербайджана заявил, что "все задачи в регионе" были выполнены.
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян выступил с заявлением, в котором призвал ООН создать миротворческую миссию в Нагорном Карабахе для обеспечения там стабильности и безопасности.
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