В Азербайджане заявили об амнистии армянским военным Нагорного Карабаха, которые составят оружие

Об этом пишет Reuters.

"Даже бывшие военные и участники боевых действий, если их можно так классифицировать, даже для них мы предусматриваем амнистию", - сказал советник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

Права карабахских армян будут уважаться в рамках их интеграции в Азербайджан, сказал он, добавив, что они просили гуманитарную поддержку, а также поставки нефти и бензина. По его словам, в пятницу в регион будут доставлены три груза гуманитарной помощи.

"Пока мы видим, что отдельные армейские группы и офицеры сделали публичные заявления о том, что они не пойдут на наши условия и будут продолжать сопротивление", - добавил он.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном

Во вторник, 19 сентября, министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В МИД Армении заявили, что таким образом Азербайджан производит "этнические чистки".

Глава прессслужбы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов на брифинге вечером 19 сентября сказал, что Вооруженные силы Азербайджана в Карабахе взяли под контроль более 60 боевых позиций армянских сил.

По состоянию на утро 20 сентября, по данным Радио Азатутут, в результате столкновений у здания правительства в Ереване, по предварительным данным, пострадали по меньшей мере 34 человека, из них 16 - сотрудники полиции, 18 - гражданские.

Вечером 20 сентября в центре Еревана продолжились столкновения протестующих с полицией. Участники акций, которые проходят второй день у здания правительства Армении и у российского посольства, скандируют антиправительственные лозунги.

По меньшей мере, 9 человек были задержаны. По информации РосСМИ , в результате столкновений пострадал сотрудник спецназа.

20 сентября, власти Нагорного Карабахасообщили о прекращении огня по предложению российских миротворцев и выполнении всех задач операции. Президент Азербайджана заявил, что "все задачи в регионе" были выполнены.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян выступил с заявлением, в котором призвал ООН создать миротворческую миссию в Нагорном Карабахе для обеспечения там стабильности и безопасности.