В Азербайджане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2

Об этом пишет азербайджанское издание Vesti.az со ссылкой на Бюро исследований землетрясений.

Отмечается, что в 20:38 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла, на глубине 52 км.

Землетрясение, по данным издания, ощущалось в Саатлинском, Бейлаганском, Мингачевирском, Ярдымлинском и Габалинском районах. Информацию о пострадавших или разрушении не предоставили.