В Азербайджане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
В воскресенье вечером, 3 августа, в Кюрдамирском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла по шкале Рихтера на глубине 52 километра
Об этом пишет азербайджанское издание Vesti.az со ссылкой на Бюро исследований землетрясений.
Отмечается, что в 20:38 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла, на глубине 52 км.
Землетрясение, по данным издания, ощущалось в Саатлинском, Бейлаганском, Мингачевирском, Ярдымлинском и Габалинском районах. Информацию о пострадавших или разрушении не предоставили.
- 21 августа на юге штата Калифорния, США, во время тропического шторма Хиллари произошло землетрясение магнитудой 5,1.
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