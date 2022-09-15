В Азербайджане заблокировали TikTok, чтобы "сохранить военные тайны"
В Азербайджане спецслужбы временно заблокировали популярную соцсеть TikTok
Соответствующее заявление опубликовано на сайте службы госбезопасности страны.
"Ресурс социальной сети TikTok публикует информацию, бросающую тень на успехи нашей армии, содержащую военную тайну и направленную на создание в обществе заблуждения. Поэтому было принято решение о временном ограничении деятельности социальной сети TikTok на территории Азербайджана", - говорится в сообщении.
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