В Азербайджане заблокировали TikTok, чтобы "сохранить военные тайны"

Соответствующее заявление опубликовано на сайте службы госбезопасности страны.

"Ресурс социальной сети TikTok публикует информацию, бросающую тень на успехи нашей армии, содержащую военную тайну и направленную на создание в обществе заблуждения. Поэтому было принято решение о временном ограничении деятельности социальной сети TikTok на территории Азербайджана", - говорится в сообщении.

Напомним, около полуночи в ночь на 13 сентября Азербайджанначал обстрел территории Армении. Стороны обвиняют друг друга в начале военных действий и сообщают об убитых и раненых.

Лидеры Армении обратились в РФ, ОДКБ и ООН с просьбой разрешить конфликт с Азербайджаном.

Госдеп США призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить военные действия, а Франция созывает Совбез ООН. В МИД Украины тоже призвали Армению и Азербайджан к политико-дипломатическому урегулированию конфликта

14 сентября Азербайджан и Армению посетит специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар. Он будет отмечать продолжение переговоров между лидерами Азербайджана и Армении при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля.

Страны ОДКБ не встали на защиту Армении в конфликте с Азербайджаном – лишь выразили соболезнования и создали "рабочую группу".

14 сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

В Ереване прошла массовая акция протеста. Люди ломали ворота парламента, требуя импичмента Пашиняна

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