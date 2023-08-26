В Азербайджане в национальном музее искусств ввели украинский аудиогид

Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская в telegram.

"Прийти в музей, не думая, застанет ли тебя здесь воздушная тревога - для детей в Украине это сейчас роскошь. Поэтому так радуют эти фотографии: на них дети наших защитников, приехавшие в Азербайджан на оздоровление и реабилитацию. Символически они стали первыми пользователями украинского аудиогида, который мы запустили недавно в Азербайджанском национальном музее искусств", - написала она.

Таким образом, в Азербайджане уже есть три украинских аудиогида: их внедрили также в Азербайджанском национальном музее ковра (три года назад) и историко-художественном заповеднике "Гобустан" (год назад). Последний входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

По словам первой леди, над аудиоэкскурсиями на украинском языке работали посольство Украины в Азербайджанской Республике совместно с Украинским центром. Гид говорит голосом украинского певца Алексея Сагаловского.

Отмечается, что музей входит в тройку лидеров по количеству посетителей и насчитывает более 18 тысяч экспонатов разного периода. Они отражают стили западного и восточного искусства.