В Азербайджане в национальном музее искусств ввели украинский аудиогид
В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку внедрили украиноязычный аудиогид: его первыми пользователями стали дети наших военных, приехавшие в страну на оздоровление и реабилитацию
Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская в telegram.
"Прийти в музей, не думая, застанет ли тебя здесь воздушная тревога - для детей в Украине это сейчас роскошь. Поэтому так радуют эти фотографии: на них дети наших защитников, приехавшие в Азербайджан на оздоровление и реабилитацию. Символически они стали первыми пользователями украинского аудиогида, который мы запустили недавно в Азербайджанском национальном музее искусств", - написала она.
Таким образом, в Азербайджане уже есть три украинских аудиогида: их внедрили также в Азербайджанском национальном музее ковра (три года назад) и историко-художественном заповеднике "Гобустан" (год назад). Последний входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
По словам первой леди, над аудиоэкскурсиями на украинском языке работали посольство Украины в Азербайджанской Республике совместно с Украинским центром. Гид говорит голосом украинского певца Алексея Сагаловского.
Отмечается, что музей входит в тройку лидеров по количеству посетителей и насчитывает более 18 тысяч экспонатов разного периода. Они отражают стили западного и восточного искусства.
- В сентябре 2019 года Елена Зеленская инициировала проект создания украиноязычных аудиогидов в крупнейших музеях мира.
- В октябре 2020 года первая леди посетила музей Тауэр, где по ее инициативе был подписан меморандум о первом на территории Великобритании украиноязычном аудиогиде.
- В июле 2021 года в рамках проекта Елены Зеленской состоялся запуск аудиогида на украинском языке в Археологическом музее Несебра (Болгария).
- 12 мая проект украиноязычных аудиогидов реализован еще в трех музеях Италии и Швеции. Кроме того, в Вестминстерском аббатстве в Великобритании подписан меморандум о запуске аудиоэкскурсий на украинском языке.
- 21 июня стало известно, что аудиогид на украинском запустили в Израиле в Мемориальном комплексе истории Холокоста "Яд Вашем".
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