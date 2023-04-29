В Азербайджане появится центр "Байрактар"
В ближайшее время в Азербайджане будет создан центр "Байрактар"
Об этом в субботу, 29 апреля 2023 года, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на Аэрокосмическом и технологическом фестивале "Технофест" в Стамбуле, передает Azertag .
"Когда в начале этого месяца, 3 апреля, Сельчук бей (Сельчук Байрактар, – ред.) находился в Азербайджане, мы поговорили о нашем будущем сотрудничестве и договорились о создании в Азербайджане центра "Байрактар", - отметил он.
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"Когда на то будет воля Аллаха, в ближайшем будущем в Азербайджане будет создан центр "Байрактар", – отметил глава азербайджанского государства.
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