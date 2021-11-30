В Азербайджане погибли 14 человек в результате падения военного самолета
Во вторник, 30 ноября, в Азербайджане во время учений разбился военный самолет, погибли 14 офицеров
Об этом порталу haqqin.az рассказали в Государственной пограничной службе Азербайджана.
Военный вертолет Ми-17 Государственной разбился утром при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне Гарахейбат в Хизинском районе.
Погибли 14 военных, двое выжили и получили ранения.
Установлено, что авария произошла без вмешательства извне. Проверяются все версии инцидента, включая небрежность пилота, любые технические неисправности в самолете, погодные условия и другие.
Отмечается, что руководство Государственной пограничной службы и Генеральной прокуратуры находится на месте происшествия и проводит совместное расследование.
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