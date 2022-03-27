Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана, – информирует Еспресо.TV .



"Минобороны Азербайджана призывает Минобороны РФ в соответствии с положениями трехстороннего заявления обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с признанных международным сообществом территорий Азербайджана, не представлять в искаженной форме передвижения вооруженных сил Азербайджана в пределах суверенных территорий нашей страны, не использовать выражение "Нагорный Карабах" и правильно указывать название территорий Азербайджана", - говорится в сообщении.

Напомним, Азербайджан обвинил Армению в несоблюдении мирного соглашения от 2020 года.

Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского "миротворческого контингента" в Карабахе.

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