В Азербайджане нет территориально-административной единицы "Нагорный Карабах". Баку напомнил России, что это его земля
Минобороны Азербайджана призывает Минобороны РФ в соответствии с положениями трехстороннего заявления обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с признанных международным сообществом территорий Азербайджана
Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана, – информирует Еспресо.TV .
"Минобороны Азербайджана призывает Минобороны РФ в соответствии с положениями трехстороннего заявления обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с признанных международным сообществом территорий Азербайджана, не представлять в искаженной форме передвижения вооруженных сил Азербайджана в пределах суверенных территорий нашей страны, не использовать выражение "Нагорный Карабах" и правильно указывать название территорий Азербайджана", - говорится в сообщении.
- Напомним, Азербайджан обвинил Армению в несоблюдении мирного соглашения от 2020 года.
- Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского "миротворческого контингента" в Карабахе.
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