В Азербайджане назвали причину взрыва в Каспийском море

Об этом заявил директор Республиканского сейсмологического центра Гурбан Этирмишли, сообщает haqqin.az .

"Когда извержение происходит на суше, то в воздух выбрасывается определенное количество огня, после чего вулкан начинает извергаться грязевой лавой", - сказал Этирмишли, добавив, что подобные явления часто сопровождаются взрывами и огнем.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb