В Азербайджане назвали причину взрыва в Каспийском море
Взрыв в азербайджанском секторе Каспийского моря произошел в результате извержения грязевого вулкана
Об этом заявил директор Республиканского сейсмологического центра Гурбан Этирмишли, сообщает haqqin.az .
"Когда извержение происходит на суше, то в воздух выбрасывается определенное количество огня, после чего вулкан начинает извергаться грязевой лавой", - сказал Этирмишли, добавив, что подобные явления часто сопровождаются взрывами и огнем.
- В воскресенье вечером, 4 июля, появились кадры взрыва , который произошел в азербайджанском секторе Каспийского моря.
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