В Азербайджане идет операция по разоблачению шпионской сети Ирана
В Азербайджане идет операция, связанная с разоблачением иранской шпионской сети на территории страны
Об этом информирует Trend .
Отмечают, что в результате проведенной операции правоохранительные органы разоблачили еще одну шпионскую сеть. Были задержаны несколько человек.
В настоящее время операция продолжается.
- 11 марта Иран совершил военную провокацию вдоль государственной границы Азербайджана.
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