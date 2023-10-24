В авто канцелярии Дуды обнаружили датчик слежения, – СМИ
Служба государственной охраны обнаружила локатор в автомобиле, принадлежащем канцелярии президента Польши Анджея Дуды. Вероятно, за автомобилем следили несколько месяцев
Об этом сообщили источники в охране президента.
Указывается, что трекер был найден еще летом 2023 года. Устройство "неизвестного происхождения" позволяет человеку с соответствующим приемником отслеживать положение автомобиля в реальном времени, отмечает СМИ.
Издание пишет, что локатор, прикрепленный к автомобилю, нашли во время осмотра – пиротехники проверяли, не был ли в автомобиле, который должен быть в президентском кортеже, заложен взрывной заряд.
Отмечается, что это был не президентский лимузин и Анджей Дуда не ехал в автомобиле, где нашли трекер. В то же время автомобиль из кортежа бывал в Украине. По всей вероятности, он передвигался с трекером несколько месяцев.
Собеседник рассказал, что после этого инцидента проверяют все автомобили, которые вошли в колонны с охраняемыми лицами. В то же время, в канцелярии Дуды никаких комментариев на эту тему не дают.
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