В авто канцелярии Дуды обнаружили датчик слежения, – СМИ

Об этом сообщили источники в охране президента.

Указывается, что трекер был найден еще летом 2023 года. Устройство "неизвестного происхождения" позволяет человеку с соответствующим приемником отслеживать положение автомобиля в реальном времени, отмечает СМИ.

Издание пишет, что локатор, прикрепленный к автомобилю, нашли во время осмотра – пиротехники проверяли, не был ли в автомобиле, который должен быть в президентском кортеже, заложен взрывной заряд.

Отмечается, что это был не президентский лимузин и Анджей Дуда не ехал в автомобиле, где нашли трекер. В то же время автомобиль из кортежа бывал в Украине. По всей вероятности, он передвигался с трекером несколько месяцев.

Собеседник рассказал, что после этого инцидента проверяют все автомобили, которые вошли в колонны с охраняемыми лицами. В то же время, в канцелярии Дуды никаких комментариев на эту тему не дают.