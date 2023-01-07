В австрийской казарме произошла стрельба: начальник стражи выстрелил в напавшего на него солдата
6 января в казарме города Винер-Нойштадт на востоке Австрии начальник стражи застрелил напавшего на него подчиненного солдата
Об этом сообщила пресс-служба минобороны Австрии.
"В казарме Флюгфельд в Винер-Нойштадте был убит страж солдат. 20-летний военнослужащий срочной службы из Нижней Австрии угрожал своим товарищам во время смены стражи и физически напал на своего командира, начальника стражи, 54-летнего унтерофицера из Бургенланда. несколько выстрелов, в результате чего солдат срочной службы получил смертельное ранение", – говорится на сайте учреждения.
Отмечается, что австрийские правоохранители приступили к расследованию инцидента.
- Напомним, 6 января на юге Косово, где проживает преимущественно сербское население, в результате стрельбы был ранен 11-летний мальчик и 21-летний мужчина.
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