В Австрии заявили, что арестуют Путина в случае его приезда

Об этом сказала в интервью Tagesspiegel Каролина Эдтштадлер.

"Австрия будет выполнять свои обязательства в соответствии с международным и уголовным правом. Я была уголовным судьей в своей гражданской профессии, и выдача этого международного ордера на арест МУС (Международного уголовного суда, - ред.) означает, что если он (российский президент Владимир Путин, - ред.) попадет на австрийскую землю, арест должен быть произведен", - сказала министр по делам ЕС и конституции.

Эдтштадлер подчеркнула, что Австрия будет продолжать военно не поддерживать Украину.

Читайте также: Если Гаага не признает действия РФ геноцидом, то представители Кремля могут получить сроки за преступления против человечества, - исследователь геноцидов Тоттен

"Мы всегда были очень четкими. Австрия нейтральна в военном отношении, но отнюдь не политически нейтральна. Мы солидарны с людьми в Украине, мы поддерживаем их гуманитарно и экономически, но не тогда, когда речь идет о поставках оружия. И наоборот, мы не блокируем решение о поддержке ЕС из-за так называемой ирландской оговорки и нашего конструктивного воздержания здесь", - добавила Эдтштадлер.