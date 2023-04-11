В Австрии заявили, что арестуют Путина в случае его приезда
Министр по делам ЕС и конституции в правительстве Австрии Каролина Эдтштадлер заявила, что российского диктатора Владимира Путина арестуют после въезда в страну
Об этом сказала в интервью Tagesspiegel Каролина Эдтштадлер.
"Австрия будет выполнять свои обязательства в соответствии с международным и уголовным правом. Я была уголовным судьей в своей гражданской профессии, и выдача этого международного ордера на арест МУС (Международного уголовного суда, - ред.) означает, что если он (российский президент Владимир Путин, - ред.) попадет на австрийскую землю, арест должен быть произведен", - сказала министр по делам ЕС и конституции.
Эдтштадлер подчеркнула, что Австрия будет продолжать военно не поддерживать Украину.
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"Мы всегда были очень четкими. Австрия нейтральна в военном отношении, но отнюдь не политически нейтральна. Мы солидарны с людьми в Украине, мы поддерживаем их гуманитарно и экономически, но не тогда, когда речь идет о поставках оружия. И наоборот, мы не блокируем решение о поддержке ЕС из-за так называемой ирландской оговорки и нашего конструктивного воздержания здесь", - добавила Эдтштадлер.
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. В ответ заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил нанести ракетный удар по суду в Гааге.
- Бразилия, являющаяся членом межгосударственного союза БРИКС, допустила вероятность ареста Путина .
- Венгрия не будет арестовывать Владимира Путина, если тот въедет в страну. Будапешт считает, что решение о выдаче ордера на арест президента РФ будет способствовать эскалации.
- В министерстве иностранных дел Венгрии считают , что ордер на арест российского диктатора Владимира Путина от Международного уголовного суда является "символическим сигналом", однако такие шаги не приближают окончание войны в Украине.
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