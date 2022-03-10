В Австрии запретили трансляцию российского канала RT

Об этом сообщает корреспондент Укринформа в стране.

Решение о запрещении трансляции телеканала Russia Today было принято в среду конституционным комитетом Национального совета Австрии.



За это решение проголосовали все парламентские фракции, за исключением "Австрийской партии свободы" – ультраправой партии, имевшей меморандум о сотрудничестве с партией Путина "Единой Россией".

Как заявила министр по СМИ Австрии Сузанне Рааб, такой шаг является частью санкций ЕС в ответ на агрессию.



"Russia Today – это инструмент ведения войны", – заявила она.

27 февраля стало известно, что ЕС полностью закрывает воздушное пространство для российских самолетов и запретит работу RT и Sputnik на своей территории.