В Австрии запретили трансляцию российского канала RT
В Австрии запретили трансляцию пропагандистского канала Russia Today из-за распространения им фейков о войне в Украине
Об этом сообщает корреспондент Укринформа в стране.
Решение о запрещении трансляции телеканала Russia Today было принято в среду конституционным комитетом Национального совета Австрии.
За это решение проголосовали все парламентские фракции, за исключением "Австрийской партии свободы" – ультраправой партии, имевшей меморандум о сотрудничестве с партией Путина "Единой Россией".
Как заявила министр по СМИ Австрии Сузанне Рааб, такой шаг является частью санкций ЕС в ответ на агрессию.
"Russia Today – это инструмент ведения войны", – заявила она.
- 27 февраля стало известно, что ЕС полностью закрывает воздушное пространство для российских самолетов и запретит работу RT и Sputnik на своей территории.
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