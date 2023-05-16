В Австрии в поезде включили речь Гитлера
В Австрии в междугородном поезде, который ехал в направлении Брегенц — Вена, включили запись речи Адольфа Гитлера
Об этом сообщает BBC .
Вместо обычных объявлений можно было услышать аудио, в котором толпу выкрикивают Хайль Гитлер и Зиг Хайль. По словам перевозчика, в последние дни таких инцидентов было несколько.
Депутат от Партии зеленых Дэвид Стогмюллер рассказал, что речь лидера нацистской Германии прозвучала из-за интеркома незадолго до того, как поезд ÖBB Railjet 661 прибыл в Вену.
Стогмюллер отметил, что работники поезда не смогли остановить запись и не смогли произвести собственные объявления.
В заявлении Австрийские федеральные железные дороги (ÖBB) сказали, что не причастны к трансляции речей Гитлера и заявили, что сообщили об инцидентах в полицию.
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