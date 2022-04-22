В Австрии создали платформу, чтобы помочь украинским беженцам найти работу
"Austrian Jobs for Ukraine" помогает найти работу вынужденно переселенным людям. На этой платформе размещают вакансии для граждан Украины
Об этом сообщают на сайте платформы.
Для того чтобы иметь возможность работать в Австрии, украинским беженцам нужна синяя карта проживания для перемещенных лиц и разрешение на трудоустройство.
"AUSTRIAN JOBS FOR UKRAINE поддерживает людей, вынужденных покинуть свою страну. Мы хотим объединить соискателей работы и работодателей, чтобы поддержать интеграцию в европейский рынок труда и обеспечить финансовую безопасность. Обратите внимание, что для успешного трудоустройства необходимо иметь синюю карту проживания" , – говорится в сообщении.
На платформе австрийские компании могут бесплатно публиковать вакансии. Предлагают работу в трех категориях: технические специальности, гостинично-ресторанная сфера и социальные рабочие места. Также разместили ссылку на курсы немецкого языка.
- Напомним, 21 апреля в Австрии прекратили импорт и переработку нефти из РФ.
- 8 апреля Австрия отменила все ограничения для украинских перевозчиков. Теперь все грузовые перевозки по территории страны можно будет осуществлять без каких-либо разрешений.
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