В Австрии создали платформу, чтобы помочь украинским беженцам найти работу

Об этом сообщают на сайте платформы.



Для того чтобы иметь возможность работать в Австрии, украинским беженцам нужна синяя карта проживания для перемещенных лиц и разрешение на трудоустройство.



"AUSTRIAN JOBS FOR UKRAINE поддерживает людей, вынужденных покинуть свою страну. Мы хотим объединить соискателей работы и работодателей, чтобы поддержать интеграцию в европейский рынок труда и обеспечить финансовую безопасность. Обратите внимание, что для успешного трудоустройства необходимо иметь синюю карту проживания" , – говорится в сообщении.



На платформе австрийские компании могут бесплатно публиковать вакансии. Предлагают работу в трех категориях: технические специальности, гостинично-ресторанная сфера и социальные рабочие места. Также разместили ссылку на курсы немецкого языка.

Напомним, 21 апреля в Австрии прекратили импорт и переработку нефти из РФ.

8 апреля Австрия отменила все ограничения для украинских перевозчиков. Теперь все грузовые перевозки по территории страны можно будет осуществлять без каких-либо разрешений.