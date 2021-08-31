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В Австрии произошло ДТП с украинцами: погиб 6-летний ребенок

31 августа, 2021 вторник
14:55
Мир

В Австрии произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием семьи из Украины, в результате которого погиб 6-летний ребенок

Об этом сообщает издание Kronen Zeitung .

Отмечается, что автомобиль на итальянском регистрации, в котором находилась семья из Украины - родители в возрасте 42 и 34 года и двое мальчиков - 6 и 2 лет, остановился на третьей полосе трассы А2-за поломки.

Автомобиль, которым управлял 40-летний гражданин Австрии, не успел затормозить и врезался в транспортное средство украинский.

6-летний мальчик погиб на месте ДТП, его 2-летнего брата в тяжелом состоянии вертолетом госпитализировали в больницу в Вене. Родителей с травмами доставили в больницу в Бадене. Гражданин Австрии получил легкие травмы.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.

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Новости
смертельное ДТП
Австрия
семья
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