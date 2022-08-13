В Австрии произошло ДТП с участием украинского военного атташе
В МИД сообщили, что посольство Украины в Австрии взаимодействует с австрийской полицией в рамках расследования ДТП с участием авто украинских дипломатов.
Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.
"Позиция МИД Украины четкая: дипломатический статус не дает право сотрудникам украинских дипломатических учреждений нарушать правила дорожного движения и подвергать других опасности", - сказал он.
Австрийское издание Kronen Zeitung пишет, что в Вене якобы пьяный водитель врезался в автомобиль. СМИ утверждает, что к аварии причастны украинские дипломаты.
"Офицеры остановили автомобиль и приказали трем пассажирам с оружием в руках выйти. Однако сотрудничество было ограниченным. Из инсайдерских источников стало известно, что эти мужчины являются высокопоставленными дипломатами украинского посольства", - говорится в сообщении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.88
Покупка 38.88Продажа 39.78
-
EUR
Покупка 39.63Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное