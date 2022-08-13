В Австрии произошло ДТП с участием украинского военного атташе

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"Позиция МИД Украины четкая: дипломатический статус не дает право сотрудникам украинских дипломатических учреждений нарушать правила дорожного движения и подвергать других опасности", - сказал он.

Австрийское издание Kronen Zeitung пишет, что в Вене якобы пьяный водитель врезался в автомобиль. СМИ утверждает, что к аварии причастны украинские дипломаты.

"Офицеры остановили автомобиль и приказали трем пассажирам с оружием в руках выйти. Однако сотрудничество было ограниченным. Из инсайдерских источников стало известно, что эти мужчины являются высокопоставленными дипломатами украинского посольства", - говорится в сообщении.

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