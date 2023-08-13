В Австрии произошло ДТП с участием микроавтобуса с украинцами: четверо погибших, среди них двое детей
В субботу, 12 августа, микроавтобус на польских номерах, перевозивший украинцев, перевернулся вблизи столицы Австрии Вены. В ДТП погибли четыре человека, еще по меньшей мере 4 получили ранения
Об этом сообщает RMF FM.
Отмечается, что трагедия произошла около 7 ч утра на автомагистрали А5 вблизи Гавайнсталя – между выездами Gaweinstal-Mitte и Hochleiten в сторону Вены.
По данным австрийских изданий, микроавтобус перевернулся, пробил поручни моста и упал на грунтовую дорогу, пролегавшую под трассой. Водитель, которому удалось выжить, подтвердил, что уснул за рулем на несколько секунд.
В результате ДТП погибли четыре человека - двое взрослых и двое детей в возрасте трех лет и нескольких месяцев. По данным пожарной бригады, двое погибших взрослых были бабушкой и дедушкой детей.
Также в транспортном средстве ехал еще один ребенок - он получил легкие травмы, как и другие трое пассажиров.
Австрийская полиция подтвердила информацию, что это транспортное средство на польских регистрационных номерах, а в нем ехали граждане Украины. Заместитель главы МИД Павел Яблонский сообщил, что граждан Польши в микроавтобусе не было.
"Наши консульские службы с самого утра контактировали с австрийской полицией. Когда было установлено, что погибшие - граждане Украины, мы немедленно передали эту информацию на украинскую почту. Мы также всегда готовы предоставить любую информацию, если это будет необходимо", - сказал Яблонский.
По словам представителя Красного Креста, к спасательной операции были привлечены машины скорой помощи и вертолет.
- В Польше в ночь на 9 июля бус с украинцами, который ехал к границе, столкнулся с фурой. В результате аварии на месте аварии погибла 33-летняя женщина.
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