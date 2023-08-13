Об этом сообщает RMF FM.

Отмечается, что трагедия произошла около 7 ч утра на автомагистрали А5 вблизи Гавайнсталя – между выездами Gaweinstal-Mitte и Hochleiten в сторону Вены.

По данным австрийских изданий, микроавтобус перевернулся, пробил поручни моста и упал на грунтовую дорогу, пролегавшую под трассой. Водитель, которому удалось выжить, подтвердил, что уснул за рулем на несколько секунд.

В результате ДТП погибли четыре человека - двое взрослых и двое детей в возрасте трех лет и нескольких месяцев. По данным пожарной бригады, двое погибших взрослых были бабушкой и дедушкой детей.

Также в транспортном средстве ехал еще один ребенок - он получил легкие травмы, как и другие трое пассажиров.

Австрийская полиция подтвердила информацию, что это транспортное средство на польских регистрационных номерах, а в нем ехали граждане Украины. Заместитель главы МИД Павел Яблонский сообщил, что граждан Польши в микроавтобусе не было.

"Наши консульские службы с самого утра контактировали с австрийской полицией. Когда было установлено, что погибшие - граждане Украины, мы немедленно передали эту информацию на украинскую почту. Мы также всегда готовы предоставить любую информацию, если это будет необходимо", - сказал Яблонский.

По словам представителя Красного Креста, к спасательной операции были привлечены машины скорой помощи и вертолет.