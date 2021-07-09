В Австрии поезд, перевозивший школьников, сошел с рельс, есть пострадавшие
В Австрии сошел с рельс поезд с детьми, в результате происшествия пострадали 17 человек
Об этом сообщает пресс-служба представительства земли Зальцбург.
Инцидент произошел 9 июля в 7:05 в коммуне Лунган (Рамингштайн). Поезд сошел с рельс из-за упавшего дерева, которое лежало на путях.
Один из вагонов поезда упал в реку Мур, в нем находилось 53 школьника.
На месте происшествия работают пожарные бригады, Красный Крест, водные спасатели, горные спасатели и полиция.
На месте происшествия пострадавшим оказали медицинскую помощь пять врачей скорой помощи. На месте также находились вертолет скорой помощи и одиннадцать автомобилей Красного Креста для транспортировки пострадавших.
Восемь пострадавших госпитализировали.
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