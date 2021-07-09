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В Австрии поезд, перевозивший школьников, сошел с рельс, есть пострадавшие

9 июля, 2021 пятница
16:06
Общество В Австрии поезд, перевозивший школьников, сошел с рельсов

В Австрии сошел с рельс поезд с детьми, в результате происшествия пострадали 17 человек

Об этом сообщает пресс-служба представительства земли Зальцбург.

Инцидент произошел 9 июля в 7:05 в коммуне Лунган (Рамингштайн). Поезд сошел с рельс из-за упавшего дерева, которое лежало на путях.

Один из вагонов поезда упал в реку Мур, в нем находилось 53 школьника.

На месте происшествия работают пожарные бригады, Красный Крест, водные спасатели, горные спасатели и полиция.

На месте происшествия пострадавшим оказали медицинскую помощь пять врачей скорой помощи. На месте также находились вертолет скорой помощи и одиннадцать автомобилей Красного Креста для транспортировки пострадавших.

Восемь пострадавших госпитализировали.

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поезд
Австрия
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