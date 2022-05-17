В Австрии планируется обсудить политику своего нейтралитета на фоне агрессии РФ и вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Об этом она заявила перед встречей министров обороны стран ЕС в Брюсселе, передаёт ЕП .

"Решение каждого отдельного государства вступить в Альянс – это решение каждого отдельного государства", - сказала Таннер.

Она добавила, что нейтралитет необходимо обсуждать как в обществе, так и в парламенте из-за нападения России на Украине.

"Об этом нужно говорить и обсуждать происходящее прямо сейчас", - сказала Таннер.

15 мая Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО.

16 мая официально стало известно, что Швеция подаст заявку на членство в НАТО.

17 мая парламент Финляндии поддержал вступление в Альянс.