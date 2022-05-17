В Австрии планируется обсудить политику своего нейтралитета на фоне агрессии РФ и вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Министерство обороны Австрии Клаудия Таннер поддерживает обсуждение политики нейтралитета после того, как Швеция и Финляндия объявили о намерениях стать членами НАТО
Об этом она заявила перед встречей министров обороны стран ЕС в Брюсселе, передаёт ЕП .
"Решение каждого отдельного государства вступить в Альянс – это решение каждого отдельного государства", - сказала Таннер.
Она добавила, что нейтралитет необходимо обсуждать как в обществе, так и в парламенте из-за нападения России на Украине.
"Об этом нужно говорить и обсуждать происходящее прямо сейчас", - сказала Таннер.
- 15 мая Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО.
- 16 мая официально стало известно, что Швеция подаст заявку на членство в НАТО.
- 17 мая парламент Финляндии поддержал вступление в Альянс.
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