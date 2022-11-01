В Австрии отменили бесплатный проезд для беженцев из Украины

Об этом сообщает Посольство Украины в Австрии.

Да, с начала текущего месяца изменяются правила проезда для украинцев железнодорожным транспортом Австрии (ÖBB). Украинцы, уже находящиеся в Австрии, должны покупать билеты на поезда. Исключение – только для тех, кто прибывает в страну впервые.

"С 1 ноября 2022 года бесплатный билет для поездов по Австрийской федеральной железной дороге (ÖBB) будет доступен однократно во время первого въезда в Австрию (поезда из Бржецлава, Братиславы или Хедьешалома в пункт назначения в Австрии или для проезда транзитом через территорию Австрии)". Билет для украинцев, впервые прибывших" (Erstankunft Ukraine-Ticket) будет предоставляться всем лицам с украинским паспортом, прибывающим из Украины через границы Чехии, Словакии и Венгрии", - сообщили в посольстве и уточнили, что этот билет действителен в течение 24 часов с момента выдачи для осуществления поездки в пункт назначения в Австрии или к пограничным станциям в направлении Германии, Швейцарии или Италии во 2-м классе поездов ÖBB.

Также с 1 ноября становится платным проезд в общественном транспорте Вены.

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