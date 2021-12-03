В Австрии определили нового канцлера
В пятницу, 3 декабря, лидером правящей Австрийской народной партии был избран Карл Нехаммер. Таким образом, Нехаммер стал новым федеральным канцлером государства.
Об этом сообщает Der Standard .
Утвердить кандидатуру Нехаммера в должности федерального канцлера должен президент страны Александер ван дер Беллен.
До этого Нехаммер с января 2020-го занимал пост министра внутренних дел Австрии. До министра внутренних дел Нехаммер с 2018 по 2020 год был генеральным секретарем Австрийской народной партии.
Правительство Австрии также намерено назначить нового министра внутренних дел, образования и финансов.
Предыдущий канцлер Австрии Александер Шалленберг был назначен 11 октября 2021 года. Он пробыл в должности 52 дня, после чего подал в отставку.
- Напомним, 9 октября канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об отставке со своего поста на фоне обвинений в коррупции.
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