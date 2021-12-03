В Австрии определили нового канцлера

Об этом сообщает Der Standard .



Утвердить кандидатуру Нехаммера в должности федерального канцлера должен президент страны Александер ван дер Беллен.



До этого Нехаммер с января 2020-го занимал пост министра внутренних дел Австрии. До министра внутренних дел Нехаммер с 2018 по 2020 год был генеральным секретарем Австрийской народной партии.



Правительство Австрии также намерено назначить нового министра внутренних дел, образования и финансов.



Предыдущий канцлер Австрии Александер Шалленберг был назначен 11 октября 2021 года. Он пробыл в должности 52 дня, после чего подал в отставку.

Напомним, 9 октября канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об отставке со своего поста на фоне обвинений в коррупции. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb