В Австрии начал работу еще один украинский почётный консул
В австрийском Санкт Пельтене 7 июня начал работу украинский почётный консул Марк-Мило Любе
Об этом сообщило посольство Украины в Австрии в фейсбуке .
"7 июня в Посольстве Украины в Республике Австрия состоялось официальное вручение экзекватуры Марку-Мило Любе - Почётному консулу Украины в городе Санкт-Пельтен", - говорится в заявлении.
Было подписано Соглашение о выполнении функций почётного консула Украины в Федеральной земле Нижняя Австрия.
До сих пор в Австрии действовали шесть почетных консульств Украины – в Линце, Граце, Инсбруке, Зальцбурге, Клагенфурте и Айзенштадте.
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