Об этом сообщило посольство Украины в Австрии в фейсбуке .

"7 июня в Посольстве Украины в Республике Австрия состоялось официальное вручение экзекватуры Марку-Мило Любе - Почётному консулу Украины в городе Санкт-Пельтен", - говорится в заявлении.

Было подписано Соглашение о выполнении функций почётного консула Украины в Федеральной земле Нижняя Австрия.

До сих пор в Австрии действовали шесть почетных консульств Украины – в Линце, Граце, Инсбруке, Зальцбурге, Клагенфурте и Айзенштадте.

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