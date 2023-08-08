Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

Отмечается, что украинцы представляют Симфонию №2 Левка Ревуцкого и Пятый концерт Людвига ван Бетховена под руководством главного дирижера оркестра Луиджи Гаджеро в акустическом зале Wolkentrum ("Облачная Башня"). Ее называют одной из лучших в мире сцен под открытым небом.

"Нашей миссией является открытие украинской культуры и музыки в мире благодаря выступлениям на известных европейских фестивалях с произведениями украинских композиторов. Для выступления в Графенезе мы специально выбрали масштабную 2-ю Симфонию Левка Ревуцкого, которая считается не только венцом творчества композитора, но и центральным произведением украинской музыки первой половины 20-го столетия.В ней широко использованы мелодии разных народных песен, которые по велению автора рождают поразительное и разноцветное симфоническое полотно", - прокомментировал выбор репертуара руководитель Kyiv Symphony Orchestra Александр Зайцев.

Украинский оркестр выступит вместе со всемирно известным пианистом Рудольфом Бухбиндером, основателем и художественным руководителем фестиваля с 2007 года. Он сотрудничает с оркестрами и дирижерами со всего мира уже более полувека, а его интерпретации Бетховена считаются эталонными. Пианист около 60 раз исполнял 32 соната композитора в 45 странах.

В Минкульте указывают, что выступление будет транслировать Национальное телевидение и Национальное радио Австрии.