В Австрии на одном из самых больших оркестровых фестивалей мира выступит Киевский симфонический оркестр
12 августа в Австрии пройдет один из крупнейших оркестровых фестивалей мира Grafenegg: на нем выступит Киевский симфонический оркестр вместе с всемирно известным пианистом Рудольфом Бухбиндером
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.
Отмечается, что украинцы представляют Симфонию №2 Левка Ревуцкого и Пятый концерт Людвига ван Бетховена под руководством главного дирижера оркестра Луиджи Гаджеро в акустическом зале Wolkentrum ("Облачная Башня"). Ее называют одной из лучших в мире сцен под открытым небом.
"Нашей миссией является открытие украинской культуры и музыки в мире благодаря выступлениям на известных европейских фестивалях с произведениями украинских композиторов. Для выступления в Графенезе мы специально выбрали масштабную 2-ю Симфонию Левка Ревуцкого, которая считается не только венцом творчества композитора, но и центральным произведением украинской музыки первой половины 20-го столетия.В ней широко использованы мелодии разных народных песен, которые по велению автора рождают поразительное и разноцветное симфоническое полотно", - прокомментировал выбор репертуара руководитель Kyiv Symphony Orchestra Александр Зайцев.
Украинский оркестр выступит вместе со всемирно известным пианистом Рудольфом Бухбиндером, основателем и художественным руководителем фестиваля с 2007 года. Он сотрудничает с оркестрами и дирижерами со всего мира уже более полувека, а его интерпретации Бетховена считаются эталонными. Пианист около 60 раз исполнял 32 соната композитора в 45 странах.
В Минкульте указывают, что выступление будет транслировать Национальное телевидение и Национальное радио Австрии.
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