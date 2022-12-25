Об этом сообщает издание Kurier .

Отмечается, что один человек с ранениями спасен, об этом сообщила полиция вечером.

Продолжается спасательно-розыскная операция с привлечением вертолетов и лавинных поисковых собак.

Лавина сошла около 15:00 в районе Триткопфа (2720 метров). Вскоре после этого в конус лавины вылетели несколько вертолетов, в том числе три из Тироля, и несколько поисковых групп. Вертолеты приземлялись и взлетали снова и снова на перевале Флексенпасс (1773 метра).

По предварительной информации, к операции привлекли более 100 человек.

"Мы делаем все возможное, чтобы спасти любителей зимних видов спорта", – заявили в муниципалитете Леха. Спасатели попросили прожекторы, чтобы поиски можно было продолжать в темноте.

25 декабря сообщалось, что в Японии из-за мощных снегопадов за неделю погибли 14 человек, десятки ранены.

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