В Австрии лавина накрыла группу лыжников: продолжаются поисково-спасательные работы
Около десяти любителей зимних видов спорта похоронены под лавиной в австрийском горнолыжном районе Лех/Цурс в воскресенье днем
Об этом сообщает издание Kurier .
Отмечается, что один человек с ранениями спасен, об этом сообщила полиция вечером.
Продолжается спасательно-розыскная операция с привлечением вертолетов и лавинных поисковых собак.
Лавина сошла около 15:00 в районе Триткопфа (2720 метров). Вскоре после этого в конус лавины вылетели несколько вертолетов, в том числе три из Тироля, и несколько поисковых групп. Вертолеты приземлялись и взлетали снова и снова на перевале Флексенпасс (1773 метра).
По предварительной информации, к операции привлекли более 100 человек.
"Мы делаем все возможное, чтобы спасти любителей зимних видов спорта", – заявили в муниципалитете Леха. Спасатели попросили прожекторы, чтобы поиски можно было продолжать в темноте.
- 25 декабря сообщалось, что в Японии из-за мощных снегопадов за неделю погибли 14 человек, десятки ранены.
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