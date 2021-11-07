В Австралии женщина выиграла $1 млн в лотерее для вакцинированных от коронавируса

Об этом сообщает Sky News .

В лотерее принимали участие почти 3 млн человек, а единственной в Австралии победительницей стала 25-летняя Джоанн Чжу, выигравшая $1 млн.

Деньги на лотерею были собраны группой филантропов и компаний Million Dollar Vax Alliance с целью повышения уровня вакцинации в Австралии.

Джоан Чжу заявила, что планирует потратить часть денег на воссоединение со своей семьей в Китае.

"Я хочу полететь с семьей из Китая первым классом и разместить их в пятизвездочной гостинице на китайский Новый год, если границы будут открыты", – сказала победительница.

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