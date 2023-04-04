В Австралии запретят TikTok на устройствах госчиновников по соображениям безопасности
Во вторник, 4 апреля, правительство Австралии объявило, что удалит китайское приложение TikTok со всех устройств госслужащих по соображениям безопасности
Об этом информирует Reuters .
Отмечают, что этот шаг подчеркивает растущую обеспокоенность относительно того, что Китай может использовать для сбора данных пользователей и продвижения своей политической программы приложение, принадлежащее ByteDance Ltd. Таким образом, он может подрывать интересы Запада.
Запрет и удаление TikTok на устройствах госслужащих может восстановить дипломатическую напряженность между Австралией и Пекином. Ранее она несколько уменьшилась из-за того, что правительство во главе с премьер-министром Энтони Альбанезе вернулось к власти в мае.
Вечером 3 апреля стало известно, что Альбанезе поддержал правительственный запрет TikTok после того, как МВД страны закончило проверку. Генпрокурор Марк Дрейфус в свою очередь отметил, что федеральное правительство недавно получило отчет "Просмотр иностранного вмешательства через программы социальных сетей.
TikTok в ответ на запрет заявил, что разочарован решением Австралии. Оно, по словам компании, обусловлено политикой, а не фактами.
"Нет никаких доказательств того, что TikTok в любом случае представляет угрозу безопасности для австралийцев, и к нему не следует относиться иначе, чем к другим платформам социальных медиа", - подчеркнул генеральный менеджер TikTok в Австралии и Новой Зеландии Ли Хантер.
Дрейфус заявил, что запрет вступит в силу "как только это станет возможным". Он добавил, что исключения будут предоставляться только в каждом частном случае и при условии принятия соответствующих мер безопасности.
- 28 декабря на всех официальных устройствах палаты представителей США запретили использование китайского видеоприложения TikTok.
- 24 марта государственным служащим во Франции запретили устанавливать и использовать ряд развлекательных приложений на рабочих телефонах.
- 27 марта в США заявили , что власти Китая имеют доступ к данным пользователей социальной сети TikTok, их могут использовать в целях шпионажа.
- 27 марта стало известно, что сотрудникам шведских вооруженных сил запретили использовать социальную сеть TikTok на своих рабочих телефонах.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.25
Покупка 37.25Продажа 38.11
-
EUR
Покупка 40.18Продажа 41.05
- Актуальное
- Важное