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В Австралии запретят TikTok на устройствах госчиновников по соображениям безопасности

4 апреля, 2023 вторник
08:28
Технологии TikTok

Во вторник, 4 апреля, правительство Австралии объявило, что удалит китайское приложение TikTok со всех устройств госслужащих по соображениям безопасности

Об этом информирует Reuters .

Отмечают, что этот шаг подчеркивает растущую обеспокоенность относительно того, что Китай может использовать для сбора данных пользователей и продвижения своей политической программы приложение, принадлежащее ByteDance Ltd. Таким образом, он может подрывать интересы Запада.

Запрет и удаление TikTok на устройствах госслужащих может восстановить дипломатическую напряженность между Австралией и Пекином. Ранее она несколько уменьшилась из-за того, что правительство во главе с премьер-министром Энтони Альбанезе вернулось к власти в мае.

Вечером 3 апреля стало известно, что Альбанезе поддержал правительственный запрет TikTok после того, как МВД страны закончило проверку. Генпрокурор Марк Дрейфус в свою очередь отметил, что федеральное правительство недавно получило отчет "Просмотр иностранного вмешательства через программы социальных сетей.

TikTok в ответ на запрет заявил, что разочарован решением Австралии. Оно, по словам компании, обусловлено политикой, а не фактами.

"Нет никаких доказательств того, что TikTok в любом случае представляет угрозу безопасности для австралийцев, и к нему не следует относиться иначе, чем к другим платформам социальных медиа", - подчеркнул генеральный менеджер TikTok в Австралии и Новой Зеландии Ли Хантер.

Дрейфус заявил, что запрет вступит в силу "как только это станет возможным". Он добавил, что исключения будут предоставляться только в каждом частном случае и при условии принятия соответствующих мер безопасности.

  • 28 декабря на всех официальных устройствах палаты представителей США запретили использование китайского видеоприложения TikTok.
  • 24 марта государственным служащим во Франции запретили устанавливать и использовать ряд развлекательных приложений на рабочих телефонах.
  • 27 марта в США заявили , что власти Китая имеют доступ к данным пользователей социальной сети TikTok, их могут использовать в целях шпионажа.
  • 27 марта стало известно, что сотрудникам шведских вооруженных сил запретили использовать социальную сеть TikTok на своих рабочих телефонах.
Китай
Австралия
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