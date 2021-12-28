В Австралии зафиксировали рекордное количество больных COVID-19 - более 11 тыс. случаев за сутки
Во вторник, 28 декабря, власти Австралии зафиксировали очередное рекордное количество случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии
Об этом сообщает Reuters.
За сутки в Австралии подтвердили 11 264 тыс. новых случаев заболевания COVID-19. Этот показатель превысил рекорд предыдущего дня.
"Сообщалось о пяти смертях от COVID-19 (в течение последних суток, - ред.), общее количество смертей с начала пандемии превысило 2 200. Власть не уточнила, связана ли какая-либо из новых смертей со штаммом "Омикрон", - говорится в сообщении.
Как передает издание, штамм "Омикрон" распространился по Австралии в то время, как власти решили полностью открыть границы для мира после многочисленных локдаунов.
В связи с ростом количества случаев заболеваний коронавирусом, несмотря на то, что в стране уровень вакцинации превышает 90%, Австралия вернулась к карантинным ограничениям, в частности обязательному ношение масок и регистрации QR-кодов в общественных местах.
"Рост количества случаев также привел к обязательной самоизоляции для тысяч работников в сферах гостеприимства, развлечений и авиакомпаний - секторах, наиболее пострадавших от карантина - в результате чего отменены театральные шоу, закрыты рестораны и отложены рейсы", - отмечается в сообщении.
- Как сообщалось ранее, 27 декабря Австралия сообщила о первой подтвержденной смерти из-за варианта COVID-19 "Омикрон".
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