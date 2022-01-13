В Австралии второй раз зафиксировали температурный рекорд: +50,7°С

Об этом сообщает BBC.



В городке Онслоу на севере штата Западной Австралии зафиксировали температуру +50,7°С. Этот максимум сравнялся с температурным рекордом страны 1962 года в городе Уднадатта в штате Южная Австралия.



Бюро метеорологии Австралии объяснило аномальную жару отсутствием грозовой активности вдоль побережья региона. В прошлом месяце Западная Австралия страдала от крупных лесных пожаров. Один пожар у реки Маргарет охватил более 6 тыс. гектаров земли, что заставило местных жителей эвакуироваться.



В четверг, 13 января, бюро метеорологии подтвердило, что Онслоу установил рекорд в 14:26 по местному времени. Средняя температура в городке в это время года составляет 36,5°С.



В последующие дни на северо-западе Австралии прогнозируют еще более высокие температуры, но со временем в регион придет похолодание.

Европейские климатологи сообщили, что последние семь лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений.