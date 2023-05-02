Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир В Австралии вейпы будут продавать только в аптеках

В Австралии вейпы будут продавать только в аптеках

2 мая, 2023 вторник
13:32
Мир

В Австралии запретят рекреационный вейпинг, а сами вейпы будут продавать исключительно в аптеках в "фармацевтической" упаковке

Об этом информирует ABC News .

Так, в Австралии до импорта запретят вейпы, которые отпускаются без рецепта в аптеках. Также федеральное правительство страны будет работать над тем, чтобы прекратить продажу вейпов в розничных магазинах. За следующие три года планируется также увеличить налог на табак на 5%. Причиной того, что правительство хочет ограничить курение сигарет путем повышения стоимости.

Согласно новым правилам, вейпы будут продавать исключительно в аптеках и в "фармацевтических" упаковках. Будут запрещены ароматизаторы, красители и другие ингредиенты, а концентрация и объем никотина в них будут снижены. Запрещены также и одноразовые вейпы.

"Они должны представлять именно так - больше никаких ароматов жевательной резинки, розовых единорогов или вейпов, замаскированных под ручки, чтобы дети прятали их в пеналах. Зато у нас будет простая упаковка с простыми ароматами", - сказал министр здравоохранения Марк Батлер.

В то же время, правительство упростит людям получение рецепта для "законного" терапевтического использования вейпа. Это может понадобиться, когда человек хочет бросить курить. Так все врачи смогут назначать никотиновые вейпы тем людям, которые хотят перестать курить.

Сейчас в Австралии показатели курения являются одними из самых низких в мире. Вейпинг втрое увеличивает вероятность того, что кто-то начнет курить, в том числе среди людей, младше 30 лет.

Также в Австралии можно продавать вейпы только по рецепту, но процветает черный рынок. Так исследование, опубликованное в журнале общественного здравоохранения Австралии и Новой Зеландии, обнаружило, что подростки от 15 до 17 лет, могут легко достать вейпы в розничных магазинах. В таких вейпах, которые продают в магазинах, часто имеется вещество, вызывающее сильную зависимость.

  • Во вторник, 4 апреля, правительство Австралии объявило , что удалит китайское приложение TikTok со всех устройств госслужащих по соображениям безопасности.
Австралия
Читайте также:
ракета
1 мая, 2023 понедельник
Ночная российская атака: ВСУ сбили 15 из 18 крылатых ракет
Атака РФ на Павлоград
1 мая, 2023 понедельник
Россия атаковала Павлоград: пострадали 35 человек, из них 6 – дети
війна на Донбасі
1 мая, 2023 понедельник
Контрнаступление ВСУ: самыми важными будут первые 24 часа, – западные эксперты
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.4
    Покупка 37.4
    Продажа 38
  • EUR
    Покупка 40.88
    Продажа 41.75
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
2 мая
14:50
В Воздушных силах допустили, какими типами ракет РФ могла обстрелять Павлоград
14:47
Трое предпринимателей Житомирской области подозреваются в финансировании терроризма из-за закупки продукции на 50 млн грн у "ДНР"
14:43
Приложение Tinder объявило, что уйдет с российского рынка 30 июня
14:37
Сергей Шойгу
Шойгу заявил о наращивании темпов производства оружия и техники для войны против Украины
14:24
Эксклюзив
Последние ракетные обстрелы – результат нескольких поражений россиян на фронте, - политолог Цыбулько
14:22
Из Орехова Запорожской области вывезли всех детей, там разрушены 80% домов
14:16
В Бразилии обнаружили лягушку, которая может опылять растения
14:12
Разыскиваемая МКС детская омбудсменка РФ дала интервью американцам: в ОПУ отреагировали
14:06
"Будут применять то, что могут себе позволить", – Игнат рассказал о приоритетных целях России для поражения
14:03
OPINION
Кирилл "выплюнул" своего главного пропагандиста
14:00
Нацполиция Украины и ФБР США ликвидировали сеть сервисов для обмена криптовалюты, полученной преступным путем
13:57
Майк Тайсон назвал двух чемпионов, с которыми необходимо побиться Усику
13:49
Враг обстрелял Белозерскую общину в Херсонской области: один погибший, четверо ранены
13:46
В Чехии сказали, при каких условиях переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в этом году
13:46
РФ скоро установит рекорд Гиннесса по перенесению дат, - Череватый о "планах" противника захватить Бахмут до 9 мая
13:36
Резников указал на признаки подготовки РФ к очередному "жесту доброй воли"
13:35
Пиротехники обнаружили остатки боеприпасов "Град" на территории Святошинского лесничества Киева, - КГГА
13:28
Казахстанский предприниматель передал $200 тыс. на сбор группы TVORCHI для спасения детских сердец
13:27
солнечная батарея
В Турции откроют самую большую солнечную электростанцию в Европе
13:16
Резников объяснил, почему успех контрнаступления ВСУ важен для дальнейшей поддержки Украины
13:04
"Дети победы рисуют Украину будущего": открыли голосование за новую марку
12:55
В Луганской области оккупанты роют окопы от вида водопроводных работ
12:51
Нынешний апрель занял седьмую строчку в рейтинге самых влажных месяцев в Киеве с 1891 года
12:40
Лукашенко созвал силовиков из-за "обострения" на границе Беларуси
12:40
На Киевском вокзале перед отправлением рейса в Краматорск будет звучать песня Коли Серги "Домой"
12:30
Синоптик Наталья Диденко сказала, когда в Украине ждать заморозков
12:30
В Херсонской области на российской мине взорвался сапер
12:30
Оккупанты завели один ракетоноситель в пункт базирования: сколько носителей "калибров" в Черном море
12:21
Российским солдатам раздали украинскую военную форму: в ЦНС допустили вероятность провокаций на территории РФ
12:18
Безработный из Славянска сдавал "народной милиции "ДНР" расположение украинских воинов
12:15
В результате пожара на газоперерабатывающем заводе в Казахстане работники предприятия получили серьезные травмы
12:10
После окончания войны украинцы должны будут сдать имеющееся у них оружие или поменять на разрешенное, - Клименко
12:05
OPINION
Контрнаступление Украины уже происходит в информационном пространстве
12:01
Легендарная рок-группа Aerosmith объявила, что покидает сцену
11:59
Враг ночью нанес ракетный удар по Краматорску: ранен мужчина
11:57
Украина полностью сформировала 8 бригад "Гвардии наступления"
11:45
Обновлено
Россияне ночью обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии
11:41
В Курской области заявили о "прилетах" со стороны Украины
11:32
Резников, Залужный и Малыш просят ВР отложить рассмотрение вопроса о возвращении 30 тыс. грн военным
11:30
РФ нужно отрезать от Крыма, это решающий шаг, - Черняк
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV