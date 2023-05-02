В Австралии вейпы будут продавать только в аптеках

Об этом информирует ABC News .

Так, в Австралии до импорта запретят вейпы, которые отпускаются без рецепта в аптеках. Также федеральное правительство страны будет работать над тем, чтобы прекратить продажу вейпов в розничных магазинах. За следующие три года планируется также увеличить налог на табак на 5%. Причиной того, что правительство хочет ограничить курение сигарет путем повышения стоимости.

Согласно новым правилам, вейпы будут продавать исключительно в аптеках и в "фармацевтических" упаковках. Будут запрещены ароматизаторы, красители и другие ингредиенты, а концентрация и объем никотина в них будут снижены. Запрещены также и одноразовые вейпы.

"Они должны представлять именно так - больше никаких ароматов жевательной резинки, розовых единорогов или вейпов, замаскированных под ручки, чтобы дети прятали их в пеналах. Зато у нас будет простая упаковка с простыми ароматами", - сказал министр здравоохранения Марк Батлер.

В то же время, правительство упростит людям получение рецепта для "законного" терапевтического использования вейпа. Это может понадобиться, когда человек хочет бросить курить. Так все врачи смогут назначать никотиновые вейпы тем людям, которые хотят перестать курить.

Сейчас в Австралии показатели курения являются одними из самых низких в мире. Вейпинг втрое увеличивает вероятность того, что кто-то начнет курить, в том числе среди людей, младше 30 лет.

Также в Австралии можно продавать вейпы только по рецепту, но процветает черный рынок. Так исследование, опубликованное в журнале общественного здравоохранения Австралии и Новой Зеландии, обнаружило, что подростки от 15 до 17 лет, могут легко достать вейпы в розничных магазинах. В таких вейпах, которые продают в магазинах, часто имеется вещество, вызывающее сильную зависимость.