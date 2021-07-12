В Австралии умерла женщина после прививки вакциной AstraZeneca

Об этом сообщает The Australian.



Премьер-министр Стивен Маршалл заявил, что регулятор подтвердил, что случай тромбоза с синдромом тромбоцитопении (ТТС), связанный с вакциной.



Маршалл сказал, что женщина получила первую дозу 24 июня, прежде чем ей стало плохо. 5 июля ее доставили в Королевскую больницу Аделаиды.



"К сожалению, мы узнали, что она умерла", - сказал Маршалл.

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Эта смерть расследуется.