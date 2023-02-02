В Австралии уберут портрет Елизаветы II с банкнот
В Австралии портрет усопшей Елизаветы II на банкнотах номиналом 5 австралийских долларов заменят на дизайн, посвященный истории и культуре коренных народов
Об этом пишет Reuters.
Австралийское правительство заявило, что после смерти Елизаветы II портреты нового короля Чарльза III не заменят ее изображение на банкнотах. Власти подчеркнули, что решение поместить Елизавету на банкноты в свое время было принято из-за ее личности, а не монаршего статуса.
Банк Австралии заявил, что проведет консультации с представителями коренных народов при разработке новых банкнот, так что на их создание может уйти несколько лет, до этого времени будут действовать старые купюры.
Отмечается, что банкнота в 5 австралийских долларов – единственная, имевшая изображение королевы. В свою очередь, австралийские монеты по закону должны изображать британского монарха, поэтому на новых образцах будет лицо Чарльза III.
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