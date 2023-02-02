Об этом пишет Reuters.

Австралийское правительство заявило, что после смерти Елизаветы II портреты нового короля Чарльза III не заменят ее изображение на банкнотах. Власти подчеркнули, что решение поместить Елизавету на банкноты в свое время было принято из-за ее личности, а не монаршего статуса.

Банк Австралии заявил, что проведет консультации с представителями коренных народов при разработке новых банкнот, так что на их создание может уйти несколько лет, до этого времени будут действовать старые купюры.

Отмечается, что банкнота в 5 австралийских долларов – единственная, имевшая изображение королевы. В свою очередь, австралийские монеты по закону должны изображать британского монарха, поэтому на новых образцах будет лицо Чарльза III.