В Австралии состоится научная конференция о певице Тейлор Свифт

Об этом пишет BBC .

"Swiftposium" будет исследовать влияние звезды на разные сферы: от музыкальной индустрии до культуры и экономики.

Симпозиум состоится в феврале 2024 года – на той же неделе, когда Свифт приедет с туром Eras Tour в Австралию. Организаторы трехдневного мероприятия надеются, что он привлечет исследователей со всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Она (Тейлор Свифт, – ред.) настоящий феномен", - сказала BBC организатор Swiftposium Дженнифер Беккет из Университета Мельбурна.

Отмечается, что идея мероприятия началась с шутливого твита в начале этого года, однако со временем эта идея быстро завоевала поддержку семи университетов Австралии и Новой Зеландии.

"Тейлор Свифт действительно оказывает очень конкретное влияние во всем мире на вещи, которые влияют на всех нас", - сказала Беккет,

Она отметила, что творчество Свифт повлияло на роль женщин в промышленности, законодательство о развлечениях и даже ВВП.

"Мировые лидеры умоляют, чтобы она привезла Eras Tour в их страну из-за экономических выгод, которые это приносит", - добавила ученая.

Организаторы надеются, что конференция будет исследовать такие темы, как феномен фандома, маркетинговый мастер-класс команды Свифт, а также влияние исполнительницы на дискуссии про пол, идентичность, расу и межсекторальность.

Кроме того, организаторы сохранили пустое место в составе для самой звезды, если она захочет присутствовать.

"Если Тейлор Свифт захочет приехать… Я думаю, нам всем придется потратить некоторое время, чтобы поднять свои челюсти с земли, но это приглашение точно есть", – шутит Беккет.