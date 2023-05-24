В Австралии скончалась 95-летняя женщина, которую полицейские ударили электрошокером
В среду, 24 мая, скончалась 95-летняя женщина, которую австралийские полицейские ударили электрошокером
Об этом сообщает Sky News.
Инцидент произошел неделю назад в населенном пункте Кума, Новый Южный Уэльс, в доме престарелых, где проживала 95-летняя Клер Ноуленд, страдавшая деменцией.
У Ноуленд заметили нож. Два полицейских и персонал попытались разрядить ситуацию, после чего женщина начала приближаться к полицейским и получила удар электрошокером.
Сообщалось, что 95-летнюю женщину ударили дважды - в грудь и спину. В результате Виктория Ноуленд упала и получила перелом черепа, произошло кровоизлияние в мозг.
"С большой грустью мы подтверждаем смерть 95-летней Клэр Ноуленд. Миссис Ноуленд мирно умерла в больнице сегодня после 7 часов вечера в окружении семьи и близких. Наши мысли и соболезнования остаются с теми, кому посчастливилось знать, любить и быть любимыми для миссис Ноуленд" , – говорится в сегодняшнем заявлении полиции Нового Южного Уэльса.
Полицейскому Кристиану Вайту, нанесшему удар электрошокером, предписано предстать перед судом 5 июля. Его обвиняют в неосторожном нанесении тяжких телесных повреждений и нападении, что повлекло за собой фактическое телесное повреждение.
Вайта отстранили от исполнения служебных обязанностей с сохранением заработной платы. Он остается под внутренним расследованием полиции.
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