В Австралии скончалась 95-летняя женщина, которую полицейские ударили электрошокером

Об этом сообщает Sky News.

Инцидент произошел неделю назад в населенном пункте Кума, Новый Южный Уэльс, в доме престарелых, где проживала 95-летняя Клер Ноуленд, страдавшая деменцией.

У Ноуленд заметили нож. Два полицейских и персонал попытались разрядить ситуацию, после чего женщина начала приближаться к полицейским и получила удар электрошокером.

Сообщалось, что 95-летнюю женщину ударили дважды - в грудь и спину. В результате Виктория Ноуленд упала и получила перелом черепа, произошло кровоизлияние в мозг.

"С большой грустью мы подтверждаем смерть 95-летней Клэр Ноуленд. Миссис Ноуленд мирно умерла в больнице сегодня после 7 часов вечера в окружении семьи и близких. Наши мысли и соболезнования остаются с теми, кому посчастливилось знать, любить и быть любимыми для миссис Ноуленд" , – говорится в сегодняшнем заявлении полиции Нового Южного Уэльса.

Полицейскому Кристиану Вайту, нанесшему удар электрошокером, предписано предстать перед судом 5 июля. Его обвиняют в неосторожном нанесении тяжких телесных повреждений и нападении, что повлекло за собой фактическое телесное повреждение.

Вайта отстранили от исполнения служебных обязанностей с сохранением заработной платы. Он остается под внутренним расследованием полиции.