В Австралии разработали новый электробронетранспортер Bushmaster
Австралийские военные инженеры создали обновленный электробронетранспортер
Об этом сообщает Portaltele.
Назвали боевую машину вполне ожидаемо – Bushmaster, ее полноценный рабочий прототип с электрической силовой установкой продемонстрировали в рамках симпозиума Главнокомандующего армией.
Сообщается, что элементы силовой установки решили разместить под капотом, заменив двигатель внутреннего сгорания. В то же время новая вариация транспортного средства будет работать тише классического варианта с дизельными двигателями.
- Отметим, Австралия предоставила Украине бронетранспортеры Bushmaster. В начале июля стало известно, что ВСУ получили всего 60 автомобилей Bushmaster. Речь идет о менее технологичной модификации, которая при этом все же оборудована боевыми модулями с автоматическими гранатометами Mark 19.
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