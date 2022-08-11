Об этом сообщает Portaltele.

Назвали боевую машину вполне ожидаемо – Bushmaster, ее полноценный рабочий прототип с электрической силовой установкой продемонстрировали в рамках симпозиума Главнокомандующего армией.

Сообщается, что элементы силовой установки решили разместить под капотом, заменив двигатель внутреннего сгорания. В то же время новая вариация транспортного средства будет работать тише классического варианта с дизельными двигателями.

Отметим, Австралия предоставила Украине бронетранспортеры Bushmaster. В начале июля стало известно, что ВСУ получили всего 60 автомобилей Bushmaster. Речь идет о менее технологичной модификации, которая при этом все же оборудована боевыми модулями с автоматическими гранатометами Mark 19.

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