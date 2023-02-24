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В Австралии разоблачили группу российских шпионов, действовавшую в течение 18 месяцев

24 февраля, 2023 пятница
11:34
Мир

Австралия разоблачила и нейтрализовала крупную шпионскую группу РФ, которая выдавала себя за дипломатов

Об этом пишет Al Jazeera со ссылкой на источники The Sydney Morning Herald.

Австралийская служба безопасности и разведки разоблачила и нейтрализовала большую группу российских шпионов, действовавших под видом дипломатов на протяжении 18 месяцев.

"Русских шпионов тихо "выгнали" из Австралии в течение последних шести месяцев, их визы были не продлены или отменены. Существовали опасения, что публичная высылка шпионов может привести к мести со стороны Москвы против проживающих в России дипломатов и других австралийцев", - утверждали журналисты.

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Россия
Австралия
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