В Австралии разоблачили группу российских шпионов, действовавшую в течение 18 месяцев
Австралия разоблачила и нейтрализовала крупную шпионскую группу РФ, которая выдавала себя за дипломатов
Об этом пишет Al Jazeera со ссылкой на источники The Sydney Morning Herald.
Австралийская служба безопасности и разведки разоблачила и нейтрализовала большую группу российских шпионов, действовавших под видом дипломатов на протяжении 18 месяцев.
"Русских шпионов тихо "выгнали" из Австралии в течение последних шести месяцев, их визы были не продлены или отменены. Существовали опасения, что публичная высылка шпионов может привести к мести со стороны Москвы против проживающих в России дипломатов и других австралийцев", - утверждали журналисты.
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