В Австралии разоблачили группу российских шпионов, действовавшую в течение 18 месяцев

Об этом пишет Al Jazeera со ссылкой на источники The Sydney Morning Herald.

Австралийская служба безопасности и разведки разоблачила и нейтрализовала большую группу российских шпионов, действовавших под видом дипломатов на протяжении 18 месяцев.

"Русских шпионов тихо "выгнали" из Австралии в течение последних шести месяцев, их визы были не продлены или отменены. Существовали опасения, что публичная высылка шпионов может привести к мести со стороны Москвы против проживающих в России дипломатов и других австралийцев", - утверждали журналисты.