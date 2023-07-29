В Австралии разбился военный вертолет: по меньшей мере 4 погибших
В пятницу, 28 июля, в Австралии разбился военный вертолет, участвовавший в военных учениях вместе с США. В результате погибли по меньшей мере 4 человека
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что вертолет упал в воды вблизи острова Гамильтон. Утром следующего дня министр обороны Ричард Марлз объявил о проведении миссии по поиску пропавшего вертолета MRH-90 и его экипажа в этом районе.
В результате падения вертолета в океан у побережья Квинсленда погибли не менее 4 человек.
Также известно, что после крушения совместные военные учения Австралии и Соединенных Штатов были прекращены.
"Я инициировал остановку (Pause-Ex) на всей территории Австралии для всех участников Talisman Sabre, чтобы предоставить им всем, независимо от их национальности, возможность связаться со своими семьями и сообщить им о происходящем", - отметил директор военных учений генерал Дамиан Хилл.
- На одном из крупнейших греческих островов Эвбея в Эгейском море во время тушения масштабных лесных пожаров, вызванных аномальной жарой, упал самолет . Оба пилота погибли.
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