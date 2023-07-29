Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что вертолет упал в воды вблизи острова Гамильтон. Утром следующего дня министр обороны Ричард Марлз объявил о проведении миссии по поиску пропавшего вертолета MRH-90 и его экипажа в этом районе.

В результате падения вертолета в океан у побережья Квинсленда погибли не менее 4 человек.

Также известно, что после крушения совместные военные учения Австралии и Соединенных Штатов были прекращены.

"Я инициировал остановку (Pause-Ex) на всей территории Австралии для всех участников Talisman Sabre, чтобы предоставить им всем, независимо от их национальности, возможность связаться со своими семьями и сообщить им о происходящем", - отметил директор военных учений генерал Дамиан Хилл.