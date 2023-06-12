В Австралии перевернулся свадебный автобус: 10 человек погибли, 25 находятся в больнице
По меньшей мере 10 человек погибли и 25 получили ранения в результате аварии в австралийском штате Новый Южный Вельс вечером 11 июня
Об этом сообщает BBC .
Авария произошла 11 июня около 23:30 по местному времени, когда по данным полиции, в районе был сильный туман. Автобус опрокинулся при повороте на кольцевой дороге с трассой. По меньшей мере, 10 человек погибли и 25 получили ранения.
Власти говорят, что транспортное средство уже подняли. Пока известно, что к аварии не причастны другие транспортные средства. Полиция все еще пытается установить личности всех пассажиров. Кроме того, правоохранители уже предъявили обвинение 58-летнему водителю автобуса.
Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе сказал, что это "столь жестоко, грустно и так несправедливо", когда "радостный день в таком прекрасном месте закончился такой ужасной потерей людей".
"Люди нанимают автобус на свадьбу, чтобы обеспечить безопасность своих гостей, и это лишь усугубляет невероятный характер этой трагедии", - сказал он на пресс-конференции в Канберре.
Альбанезе сказал, что некоторые из раненых пассажиров находятся в больнице Джона Хантера, но многих доставили в Сиднее.
- Недавно произошла подобная авария и в Молдавии. 8 апреля в Дрокийском районе перевернулся рейсовый автобус, следовавший в Украину. Среди пострадавших было пять украинцев.
- А также 30 мая в Индии автобус сорвался в ущелье. Сообщалось, что автобус вез паломников из Амритсара в Катру. Приблизительно в 15 километрах от конечного пункта произошла авария. По данным полиции, в автобусе находилось не менее 65 человек, то есть он был перегружен. Погибли более 10 человек.
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