Об этом сообщает BBC .

Авария произошла 11 июня около 23:30 по местному времени, когда по данным полиции, в районе был сильный туман. Автобус опрокинулся при повороте на кольцевой дороге с трассой. По меньшей мере, 10 человек погибли и 25 получили ранения.

Власти говорят, что транспортное средство уже подняли. Пока известно, что к аварии не причастны другие транспортные средства. Полиция все еще пытается установить личности всех пассажиров. Кроме того, правоохранители уже предъявили обвинение 58-летнему водителю автобуса.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе сказал, что это "столь жестоко, грустно и так несправедливо", когда "радостный день в таком прекрасном месте закончился такой ужасной потерей людей".

"Люди нанимают автобус на свадьбу, чтобы обеспечить безопасность своих гостей, и это лишь усугубляет невероятный характер этой трагедии", - сказал он на пресс-конференции в Канберре.

Альбанезе сказал, что некоторые из раненых пассажиров находятся в больнице Джона Хантера, но многих доставили в Сиднее.