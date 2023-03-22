В Австралии обнаружили новый редкий вид гигантского паука

Об этом пишет SkyNews.

Ученые в Австралии обнаружили новый редкий вид осьминогого паука: за гигантские размеры его назвали "Euoplos dignitas" – что означает достоинство или величие на латыни.

Исследователи говорят, что самки пауков, обычно больше самцов, могут вырастать до пяти сантиметров в длину.

"Это большой, красивый вид", - сказал один из ведущих исследователей доктор Майкл Рикс, куратор арахнологии в Музее Квинсленда.

Однако шансы встретить паука достаточно низкие, говорят ученые. Ведь он живет в открытых лесных средах и строит норы в черноземах пояса Бригалоу в центральном Квинсленде на северо-восточном побережье Австралии.

Исследователи говорят, что паук, который может жить до 20 лет в дикой природе, потерял большую часть своей среды обитания из-за расчистки земли, что, вероятно, делает его вымирающим видом.