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В Австралии научно доказали невиновность женщины, отсидевшей 20 лет за убийство детей

5 июня, 2023 понедельник
22:34
Мир

Австралийку Кейтлин Фолбигг, отсидевшую 20 лет за якобы убийство своих четырех детей, помиловали - ученые доказали, что причиной их смертей стала редкая генетическая мутация

Об этом пишет BBC .

В 2003 году Фолбигг приговорили к 25 годам тюрьмы за убийство ее четырех детей - сыновей Калеба и Патрика и дочерей Сары и Лоры. Издание отмечает, что дело 55-летней женщины считают одной из самых больших судебных ошибок Австралии.

Отмечается, что каждый ребенок внезапно умер между 1989 и 1999 годами в возрасте от 19 дней до 19 месяцев. Прокуроры на суде утверждали, что женщина их задушила, несмотря на отсутствие прямых улик.

Однако на очередном заседании генеральный прокурор Нового Южного Уэльса Майкл Дейли заявил, что появились реальные доказательства невиновности Кейтлин Фолбигг. Группа иммунологов обнаружила, что дочери Фолбигг имеют общую генетическую мутацию под названием CALM2 G114R, которая может повлечь за собой внезапную смерть из-за проблем с сердцем.

Также были обнаружены доказательства того, что ее сыновья имели другую генетическую мутацию, связанную с внезапной эпилепсией.

"Мы провели первый тест и обнаружили вариант гена, который выглядел очень подозрительным… Даже тогда, в ноябре 2018 года, мы считали, что очень высока вероятность того, что если его выявят у детей, он может быть причиной смерти", - сказала ВВС профессор Карола Винуэса, которая исследовала гены женщины.

Профессор Винуэса отметила, что во всем мире известно лишь о 134 случаях подобного смертельного заболевания сердца, связанного с генетической мутацией.

Ранее прокуроры заявляли о неправдоподобности ситуации, когда 4 ребенка из одной семьи умерли естественной смертью в возрасте до 2 лет, однако в ходе нового расследования они признали, что исследование генных мутаций изменило их понимание смерти детей.

Суд 2003 года в качестве доказательств использовал дневники женщины, в которых она жаловалась на трудности материнства. Их суду предоставил бывший муж Фолбигг.

В результате пересмотра дела губернатор Нового Уэльса подписал полное помилование и приказ об освобождении Фолбигг из тюрьмы.

Также отмечается, что если ее судимость будет упразднена, она может подать в суд на миллионы долларов компенсации.

Медицина
Австралия
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