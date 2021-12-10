В Австралии начнут вакцинацию от коронавируса детей 5-11 лет

Об этом пишет Reuters.



"Это будет приятной новостью для миллионов семей по всей стране, желающих иметь возможность вакцинировать своих детей", - сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.



Исследовав клиническую информацию из Канады, австралийская консультативная группа по вакцинации рекомендовала делать восьминедельный промежуток между двумя дозами. В случае вспышки коронавируса его можно снизить до трех недель.



Сначала детей 5-11 лет будут прививать препаратом Pfizer. Также регулирующие органы допускают использование вакцины Moderna.



В Австралии обеими дозами привиты 90% населения в возрасте от 16 лет. Среди детей 12-15 лет полностью иммунизировано около 70%.

Напомним, ранее вакцинировать от коронавируса детей 5-11 лет позволил Израиль.

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