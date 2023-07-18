В Австралии на пляж вынесло таинственный предмет – вероятно, обломок космической ракеты
К побережью Западной Австралии прибыл объект неизвестного происхождения, похожий на трехметровую канистру. Ученые Австралийского космического агентства предполагают, что этот предмет может быть частью космической ракеты-носителя
Об этом пишет издание ABC News.
Отмечается, что "канистру" выбросило на пляж в Грин-Хед, в 250 километрах севернее города Перт, столицы штата Западная Австралия. Там его нашли местные жители и сообщили в полицию.
Большой цилиндр из углеволокна длиной в три метра и шириной в 2,5 метра был сильно поврежден на дне и почти весь покрыт раковинами. Полиция охраняла таинственный предмет, пока власти штата и федеральные органы пытались выяснить, что это такое.
Позже в заявлении 17 июля вечером полиция заявила, что анализ, проведенный Департаментом пожарной и чрезвычайных ситуаций и Химическим центром Вашингтона, установил, что объект безопасен и не представляет никакого риска для общества.
"Полиция Вашингтона будет обеспечивать охрану объекта, пока он не будет вывезен, а представителей общественности просят держаться подальше от этого места", - говорится в заявлении.
В серии сообщений в Twitter Австралийское космическое агентство отметило, что помогает полиции идентифицировать предмет. Там предполагают, что объект мог быть частью иностранной космической ракеты-носителя.
"Мы поддерживаем связь с мировыми партнерами, которые могут предоставить больше информации. Поскольку происхождение объекта неизвестно, обществу следует избегать перемещения объекта или попыток его перемещения", - добавили в Австралийском космическом агентстве.
- В пятницу, 14 июля, в Индии состоялся успешный запуск ракеты, которая попытается усадить марсоход на Луну и показать свое присутствие в космосе.
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