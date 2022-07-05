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В Австралии из-за наводнения в Сиднее эвакуировали 50 тыс. человек

5 июля, 2022 вторник
07:44
Мир

Австралийские власти призвали покинуть свои дома около 50 000 местных жителей из-за наводнения, которое в третий раз в этом году терроризирует Сидней

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что широкомасштабное наводнение по всей Австралии, вызванное погодными условиями Ла-Нинья, унесло жизни более 20 человек в этом году. В районах Сиднея в течение четырех дней выпало восьмимесячное количество дождя. Дороги перекрыты, некоторые дома под водой, тысячи людей остались без света.

Как передает BBC, местные власти издали более 100 приказов об эвакуации по всему Сиднею из-за чрезвычайной ситуации. Еще в 50 районах людей призывали быть готовыми эвакуироваться из-за разлива нескольких крупных рек.

Как сообщает Бюро метеорологии, в некоторых районах Нового Уэльса за четыре дня выпало 800 мм осадков, что почти на треть превышает среднее количество осадков в Большом Лондоне за год.

Ожидается, что ливень станет ослабевать в Сиднее уже 5 июля, но также прогнозируют шквальный ветер, что создает риск падения деревьев и линий электропередач.
Власти призывают местных жителей не рисковать своей жизнью и прислушиваться к предупреждениям об эвакуации.

Эксперты отмечают, что чрезвычайная ситуация с наводнениями в Австралии ухудшилась из-за изменений климата и была вызвана погодным явлением, известным как Ла-Нинья.

Ла-Нинья возникает, когда сильные ветры сдувают теплые поверхностные воды Тихого океана из Южной Америки в сторону Индонезии. На их месте на поверхность выходят более холодные воды.
Таким образом, это приводит к увеличению вероятности дождей и циклонов.

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Австралия
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